CNN: Трамп и Зеленский завершили разговор с европейскими лидерами

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский завершили разговор с европейскими лидерами. Об этом сообщает CNN.

О разговоре Трампа, Зеленского с лидерами с ЕС ранее сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Трамп и Зеленский встретились в Мар-а-Лаго, провели брифинг, закрытую встречу, — а после — созвонились с европейскими политиками. В Белом доме сообщили, что Трамп по итогам переговоров с Зеленским выступит с заявлением.