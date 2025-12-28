 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча

Лукашенко после падения на хоккее растянул мышцы спины, но чувствует себя хорошо
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал рабочей ситуацией инцидент во время хоккейного матча, когда его сбил с ног игрок его же команды Ярослав Чуприс.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча
Video

Матч команды белорусского президента и команды Брестской области прошел накануне на «Олимпик-Арене» в Минске. Встреча завершилась со счетом 5:5. Команда Лукашенко сравняла счет на последней секунде матча: шайбу забросил сын президента республики Николай. Его назвали лучшим игроком матча.

Во время игры игрок команды белорусского президента Ярослав Чуприс двигался спиной и сбил с ног Лукашенко. Тот упал на спину. Чуприс помог ему встать.

71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. Это не первый случай, когда во время матча он получает травму: в апреле 2022 года игрок команды соперника попал ему клюшкой по лицу. Лукашенко оказали медицинскую помощь на скамейке запасных.

Полина Мартынова
Александр Лукашенко Хоккей
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
