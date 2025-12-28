Лукашенко после падения на хоккее растянул мышцы спины, но чувствует себя хорошо

Лукашенко рассказал о последствиях падения во время хоккейного матча

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал рабочей ситуацией инцидент во время хоккейного матча, когда его сбил с ног игрок его же команды Ярослав Чуприс.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Матч команды белорусского президента и команды Брестской области прошел накануне на «Олимпик-Арене» в Минске. Встреча завершилась со счетом 5:5. Команда Лукашенко сравняла счет на последней секунде матча: шайбу забросил сын президента республики Николай. Его назвали лучшим игроком матча.

Во время игры игрок команды белорусского президента Ярослав Чуприс двигался спиной и сбил с ног Лукашенко. Тот упал на спину. Чуприс помог ему встать.

71-летний Лукашенко играет в хоккей на любительском уровне. Это не первый случай, когда во время матча он получает травму: в апреле 2022 года игрок команды соперника попал ему клюшкой по лицу. Лукашенко оказали медицинскую помощь на скамейке запасных.