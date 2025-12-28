 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Самарский министр объяснил свой совет не звонить в скорую при температуре

Андрей Орлов
Андрей Орлов (Фото: «Единая Россия»)

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в беседе с РБК пояснил, что его слова о вызове скорой при высокой температуре интерпретировали неверно.

Он напомнил, что скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения, состояния с угрозой для жизни, различные травмы, ДТП, а повышение температуры относится к неотложным вызовам.

«Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов. В связи с увеличением числа заболевших время прибытия может незначительно увеличиваться», — сказал министр.

В четверг Орлов отвечал на вопросы жителей Самарской области в прямом эфире в центре управления регионом. На него поступило сообщение, что при температуре 39,8 градуса граждане вызвали скорую, ждали два часа, в итоге успели сбить ее самостоятельно.

«Подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой — это выезжать на те вызовы, которые являются экстренными», — ответил он.

В соответствии с приказом федерального Миндрава, поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента (всего девять категорий, среди них нет повышенной температуры как таковой). Время доезда скорой медицинской помощи на экстренный вызов — до 20 минут.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Скорая помощь Самарская область Минздрав температура
