Общество⁠,
Под Волгоградом пациент психбольницы зарезал санитара и устроил побег

Фото: Mapppers VLG / сервис «Яндекс.Карты»
Пациент психиатрической больницы в Волгоградской области напал с ножом на санитара и сбежал с другим пациентом, заведено дело об убийстве. Об этом изданию V1.ru рассказали в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета. 

Речь идет о психиатрической больнице в хуторе Логовском Калачевского района области. Сбежавших пациентов задержали в тот же день.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, санитара убили около 4 часов утра 27 декабря. После этого пациенты забрали у него ключи и сбежали.

Готовившего отравление работников ОПК Ярославля отправили в психбольницу
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

По словам источника, пациенты ранее находились на принудительном лечении в тюремной больнице в селе Дворянское Камышинского района. Их перевели в психбольницу более года назад.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). Подозреваемым может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

