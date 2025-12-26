В Чувашии дали 2,5 года бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой

Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

Суд в Чувашии приговорил к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев 44-летнего предпринимателя из города Ядрин, который за попытку воровства похитил детей и заставил их умываться зеленкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. По иску прокуратуры с осужденного в пользу потерпевших взыскано 400 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, 30 июля, находясь возле торгового рынка в Ядрине, мужчина узнал от своего подчиненного о попытке кражи нескольких мандаринов с его точки двумя детьми 12-ти и 13-ти лет. После этого он, угрожая применить насилие, посадил несовершеннолетних в свой автомобиль и против их воли вывез в лес неподалеку от города.

Там, чтобы «наказать» детей, он вылил им на руки зеленку и принудил их умыть ею лица. Все происходящее снимала на телефон его дочь. После этого мужчина уехал, оставив детей одних, и им пришлось самостоятельно добираться до дома.

Предприниматели признали виновным по по п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека) и ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса (самоуправство).

Аналогичный случай произошел в 2017 году. Таксист в Хабаровске заставил умыться зеленкой трех подростков, не оплативших проезд стоимостью 2150 руб.