Вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников завода в Японии

NHK: в Японии 15 человек пострадали при нападении мужчины с катаной на завод

Фото: Richard Atrero de Guzman / AFLO / Global Look Press

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения вооруженного катаной мужчины на завод по производству покрышек в Японии, сообщила телерадиокомпания NHK со ссылкой на местную полицию.

Нападению подверглись работники предприятия Yokohama Rubber Mishima, которое находится в префектуре Сидзуока на острове Хонсю. Сотрудник предприятия позвонил в экстренные службы и сообщил, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям и распылил жидкость в виде аэрозоля.

В результате ЧП восемь человек госпитализированы, все они находятся в сознании. Полиция арестовала 38-летнего подозреваемого, задержанного на месте преступления. Ведется расследование.

Как сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники, у нападавшего было снаряжение, напоминающее противогаз, а жидкость, распыленная на месте происшествия, была отбеливателем. «Предполагается, что мужчина проживает неподалеку от завода, полиция префектуры расследует его связь с компанией», — говорится в статье.