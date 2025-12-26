Вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников завода в Японии
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения вооруженного катаной мужчины на завод по производству покрышек в Японии, сообщила телерадиокомпания NHK со ссылкой на местную полицию.
Нападению подверглись работники предприятия Yokohama Rubber Mishima, которое находится в префектуре Сидзуока на острове Хонсю. Сотрудник предприятия позвонил в экстренные службы и сообщил, что неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям и распылил жидкость в виде аэрозоля.
В результате ЧП восемь человек госпитализированы, все они находятся в сознании. Полиция арестовала 38-летнего подозреваемого, задержанного на месте преступления. Ведется расследование.
Как сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники, у нападавшего было снаряжение, напоминающее противогаз, а жидкость, распыленная на месте происшествия, была отбеливателем. «Предполагается, что мужчина проживает неподалеку от завода, полиция префектуры расследует его связь с компанией», — говорится в статье.
