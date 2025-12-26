В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына

В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели 43-летней женщины и ее сына

В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 43-летней женщины и ее 6-летнего сына, тела которых были обнаружены 22 декабря 2025 года в квартире по улице Парашютной. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следствия, на телах погибших видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также организована проверка действий должностных лиц органов системы профилактики по статье 293 УК (халатность).