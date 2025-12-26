 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына

В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели 43-летней женщины и ее сына

В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына
Video

В Красноярске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 43-летней женщины и ее 6-летнего сына, тела которых были обнаружены 22 декабря 2025 года в квартире по улице Парашютной. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следствия, на телах погибших видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также организована проверка действий должностных лиц органов системы профилактики по статье 293 УК (халатность).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Красноярский край смерть женщина ребенок уголовное дело халатность
Материалы по теме
В Новочеркасске возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки
Общество
В Красноярском крае завершили расследование двойного убийства
Общество
Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28