В Иркутске осудили предпринимательницу за попытку хищения 500 млн руб

Татьяна Казакова (Фото: из личного архива)

Суд в Иркутске вынес приговор предпринимательнице Татьяне Казаковой и ее сообщнице, сообщает региональное управление СК.

Женщины признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество). Сумма ущерба составила полмиллиарда рублей. По данным прокуратуры, фигурантки полностью признали вину.

«Одной предпринимательнице [суд назначил наказание] в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой его исполнения, второй — в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд предоставил Казаковой отсрочку исполнения наказания, так как у нее есть ребенок, не достигший 14-летнего возраста.



Покушение на мошенничество касается бывшего мужа Казаковой — умершего в 2022 году бизнесмена Дмитрия Матвеева. Судом установлено, что в период с 2012 по 2015 год Казакова сфабриковала расписку от имени Матвеева о том, что он должен своей бывшей жене более 200 млн руб. Используя поддельную расписку, предпринимательница через суд попыталась взыскать более 500 млн руб. с учетом процентов.

Также Казакова вместе с сообщницей организовала фиктивный документооборот и пыталась получить возмещение НДС на сумму свыше 5,5 млн руб.

В мае прошлого года Казакову заключили под стражу по этому уголовному делу. Как сообщал портал «ИрСити», через неделю ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.