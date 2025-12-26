 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке «мышиной лихорадки» в России

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке «мышиной лихорадки» в России
Фото: BushAlex / Shutterstock
Фото: BushAlex / Shutterstock

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиная лихорадка») в России в 1,5 раза ниже средних значений за последние несколько лет и в три раза меньше показателей последнего крупного подъема в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее газета «Известия» сообщила о росте заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2025 году. По информации издания, данные привел Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора. Согласно им, в период с января по октябрь «мышиной лихорадкой» заразились свыше 3,3 тыс. россиян, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. На Урале заболеваемость выросла втрое, а в Оренбургской области, Удмуртии, Башкирии и ряде других регионов — в два-три раза.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое вирусное заболевание, передающееся от грызунов человеку воздушно-пылевым, контактным или пищевым путем. Характеризуется высокой температурой, сильной интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение распространения этой инфекции. По данным ведомства, сезонный подъем в осенний период был зафиксирован в Приволжье, где расположены наиболее активные очаги. Специалисты связывают это с естественной миграцией грызунов с наступлением холодов. «Заражение людей в основном происходит в бытовых условиях, при нахождении в постройках сельской местности и в частном секторе, при проведении сельскохозяйственных работ, на территориях, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости с ними», — отметили в Роспотребнадзоре.

В последний раз всплеск заболеваемости «мышиной лихорадкой» зафиксировали в Татарстане в 2023 году. Тогда, по данным Роспотребнадзора, с января по июнь ей заразились 391 человек, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го. Причиной стал рост численности грызунов весной. «Кроме того, к росту заболеваемости привела высокая активность населения при посещении природных очагов, а также несоблюдение гражданами правил профилактики», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Роспотребнадзор лихорадка заболеваемость Россия
Материалы по теме
Эксперты оценили заболеваемость после данных об агрессивном гриппе
Общество
Заболеваемость гриппом с начала октября выросла более чем в 6 раз
Общество
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
ЦБ после скандала с крестом представил новую купюру ₽1000 Финансы, 12:14
Футбольный «Спартак» продлил контракт с капитаном Спорт, 12:09
Скрывавшегося 12 лет экс-чиновника осудили за хищение ₽2,6 млрд Политика, 12:04
Какие станции метро в Москве построят в 2026 году. Список Недвижимость, 12:01
Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в Новый год Общество, 12:01
Как вернуть инвестиции и защитить бизнес при конфликте партнеров Компании, 12:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой Общество, 11:58
Функциональное замирание: как с ним связаны стресс и «отключение» эмоций Life, 11:53
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке «мышиной лихорадки» в России Общество, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
«Все время сам»: как перестать все контролировать и наконец расслабиться Образование, 11:48
Задержание готовившей взрыв машины военного в Ставрополе девушки. Видео Политика, 11:45
Пользователи Trust Wallet потеряли $7 млн в криптовалюте из-за взлома Крипто, 11:44