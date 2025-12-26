Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке «мышиной лихорадки» в России

Фото: BushAlex / Shutterstock

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиная лихорадка») в России в 1,5 раза ниже средних значений за последние несколько лет и в три раза меньше показателей последнего крупного подъема в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее газета «Известия» сообщила о росте заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2025 году. По информации издания, данные привел Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (КНИИЭМ) Роспотребнадзора. Согласно им, в период с января по октябрь «мышиной лихорадкой» заразились свыше 3,3 тыс. россиян, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. На Урале заболеваемость выросла втрое, а в Оренбургской области, Удмуртии, Башкирии и ряде других регионов — в два-три раза.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое вирусное заболевание, передающееся от грызунов человеку воздушно-пылевым, контактным или пищевым путем. Характеризуется высокой температурой, сильной интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек.

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение распространения этой инфекции. По данным ведомства, сезонный подъем в осенний период был зафиксирован в Приволжье, где расположены наиболее активные очаги. Специалисты связывают это с естественной миграцией грызунов с наступлением холодов. «Заражение людей в основном происходит в бытовых условиях, при нахождении в постройках сельской местности и в частном секторе, при проведении сельскохозяйственных работ, на территориях, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости с ними», — отметили в Роспотребнадзоре.

В последний раз всплеск заболеваемости «мышиной лихорадкой» зафиксировали в Татарстане в 2023 году. Тогда, по данным Роспотребнадзора, с января по июнь ей заразились 391 человек, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го. Причиной стал рост численности грызунов весной. «Кроме того, к росту заболеваемости привела высокая активность населения при посещении природных очагов, а также несоблюдение гражданами правил профилактики», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.