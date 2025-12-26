Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в Новый год

Фото: Павел Бедняков / АР / ТАСС

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января, Московские центральные диаметры (МЦД) — до 03:00. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия», — написал Сергей Собянин. .

По словам Собянина, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным, а на МЦД останется по действующим тарифам. Кроме того, с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а наземный городской транспорт — до 03:30 (125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов).