США внесли 27 украинцев в электронную базу «худшие из худших»
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внесло 27 граждан Украины в электронную базу задержанных иностранцев, которых ведомство относит к категории «худшие из худших».
В карточках фигурантов, помимо имени и места задержания, указаны вменяемые им правонарушения. В частности, некоторых украинцев обвинили в незаконном обороте наркотиков, сексуальном насилии, телефонном мошенничестве, убийстве и кражах со взломом.
База «Худшие из худших» состоит из наиболее опасных преступников-иностранцев, задержанных сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Она занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов.
МВБ объявило о запуске веб-страницы «Худшие из худших» в начале декабря. По данным ведомства, ресурс позволяет искать сведения о сотнях тысяч задержанных по всей стране, многие из которых имеют судимости за тяжкие преступления.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах