Политика⁠,
0

США внесли 27 украинцев в электронную базу «худшие из худших»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внесло 27 граждан Украины в электронную базу задержанных иностранцев, которых ведомство относит к категории «худшие из худших».

В карточках фигурантов, помимо имени и места задержания, указаны вменяемые им правонарушения. В частности, некоторых украинцев обвинили в незаконном обороте наркотиков, сексуальном насилии, телефонном мошенничестве, убийстве и кражах со взломом.

База «Худшие из худших» состоит из наиболее опасных преступников-иностранцев, задержанных сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Она занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов.

МВБ объявило о запуске веб-страницы «Худшие из худших» в начале декабря. По данным ведомства, ресурс позволяет искать сведения о сотнях тысяч задержанных по всей стране, многие из которых имеют судимости за тяжкие преступления.

Читайте РБК в Telegram.

