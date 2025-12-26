 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина продлила запрет на импорт российских товаров

Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство Украины продлило запрет на ввоз российских товаров на территорию страны до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

Документ, как отмечает «РБК Украина», вносит изменения в постановление правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года. Оно запрещает широкий спектр российских товаров, включая промышленные и продовольственные.

Кроме того, Кабмин другим документом продлил до 31 декабря 2026 года действие постановления № 1146 от 2015 года, устанавливающего пошлины на импорт товаров из Росссии.

Киев предложил «экономический механизм репараций» со стороны Москвы
Политика
Денис Шмыгаль

Украина полностью запретила импорт товаров из России в апреле 2022 года.«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — сказала тогдашний украинский министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, эта мера снизит возможности России по финансированию спецоперации на Украине. Свириденко тогда же призвала западные страны последовать решению Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина товарооборот Россия постановление
Материалы по теме
Захарова заявила о продвижении переговоров России с США по Украине
Политика
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Политика
Постпред США допустил урегулирование на Украине в течение 90 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Ливни и наводнения в Калифорнии унесли жизни трех человек Общество, 02:46
«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран Общество, 02:25
США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии Политика, 02:07
Театр имени А.С.Пушкина сыграл спектакль в честь Веры Алентовой Общество, 01:56
Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным Политика, 01:36
Украина продлила запрет на импорт российских товаров Политика, 01:23
Макрон подключился к делу обвиненного в России в шпионаже француза Политика, 01:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра Общество, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты Политика, 00:46
Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением Политика, 00:28
Турция начала анализ черного ящика самолета главы Генштаба Ливии Политика, 00:16
Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири» Бизнес, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10