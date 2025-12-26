Украина продлила запрет на импорт российских товаров

Правительство Украины продлило запрет на ввоз российских товаров на территорию страны до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

Документ, как отмечает «РБК Украина», вносит изменения в постановление правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года. Оно запрещает широкий спектр российских товаров, включая промышленные и продовольственные.

Кроме того, Кабмин другим документом продлил до 31 декабря 2026 года действие постановления № 1146 от 2015 года, устанавливающего пошлины на импорт товаров из Росссии.

Украина полностью запретила импорт товаров из России в апреле 2022 года.«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», — сказала тогдашний украинский министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, эта мера снизит возможности России по финансированию спецоперации на Украине. Свириденко тогда же призвала западные страны последовать решению Киева.