На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин

На Воробьевых горах в Москве открыли новый большой лыжный трамплин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По сути, его [трамплин] возвели заново на месте устаревшего сооружения К-72, построенного больше 70 лет назад», — говорится в сообщении.

Трамплин находится рядом с канатной дорогой через Москву-реку. Его сооружение, по словам Собянина, велось без использования тяжелой техники, монтажом конструкций занимались промышленные альпинисты.

Спортивный комплекс включает сам трамплин, судейскую вышку и трехэтажное здание с раздевалками, медицинским пунктом, помещениями для хранения инвентаря и зонами отдыха, полностью соответствует международным стандартам и может принимать до 130 человек во время тренировок.

Объект стал частью обновленной круглогодичной спортивно-рекреационной инфраструктуры Воробьевых гор, развитие которой будет продолжено за счет строительства новых спортивных и досуговых объектов.

О реконструкции СК «Воробьевы горы» власти Москвы сообщили в январе 2019 года. Собянин тогда рассказал, что в комплексе появятся три горнолыжные трассы с разгонной эстакадой, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, сервисный центр уличных видов спорта и веревочный парк. Власти пообещали оборудовать трамплины для прыжков на лыжах К-75, К-40 и К-20, а также трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.

Воробьевы горы — один из центров зарождения горнолыжного спорта в России. Здесь с 1920-х годов проходили первые тренировки и соревнования, был построен первый деревянный трамплин и проведены чемпионаты СССР. Комплекс активно развивался до 1980-х, после чего пришел в упадок.