Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил на «Елке желаний»
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с участницей благотворительной акции «Елка желаний» Варварой Смахтиной, которая пожелала встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса».
Ранее президент исполнил мечту девочки, и она в «Звездном Городке» посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов, где экскурсию для нее провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.
Вечером 24 декабря, в свой день рождения, девочка посмотрела балет «Щелкунчик» в Большом театре.
Президент поинтересовался впечатлениями Варвары, поговорил с ее матерью Валерией и пожелал всего наилучшего в Новом году.
Материал дополняется
