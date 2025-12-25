Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил на «Елке желаний»

Путин пообщался с девочкой, загадавшей на «Елке желаний» встречу с космонавтом

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с участницей благотворительной акции «Елка желаний» Варварой Смахтиной, которая пожелала встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса».

Ранее президент исполнил мечту девочки, и она в «Звездном Городке» посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов, где экскурсию для нее провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.

Вечером 24 декабря, в свой день рождения, девочка посмотрела балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Президент поинтересовался впечатлениями Варвары, поговорил с ее матерью Валерией и пожелал всего наилучшего в Новом году.

