Более 46 млн человек в России ежедневно пользуются мессенджером Max
Национальный мессенджер Max в середине декабря достиг аудитории 46,4 млн ежедневных пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, это составляет 37,7% всего населения России. Показатели актуальны на 22 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что с момента запуска пользователи платформы отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков.
В декабре мессенджер Max объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы, в декабре среднесуточная аудитория сервиса достигла 45 млн человек.
С момента запуска пользователи отправили через мессенджер более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. На платформе создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписаны свыше 35 млн человек.
