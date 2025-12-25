 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 46 млн человек в России ежедневно пользуются мессенджером Max

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный мессенджер Max в середине декабря достиг аудитории 46,4 млн ежедневных пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, это составляет 37,7% всего населения России. Показатели актуальны на 22 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что с момента запуска пользователи платформы отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков.

В декабре мессенджер Max объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы, в декабре среднесуточная аудитория сервиса достигла 45 млн человек.

С момента запуска пользователи отправили через мессенджер более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. На платформе создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписаны свыше 35 млн человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Мессенджер Max пользователи социальные сети
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:41
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски» Спорт, 17:40
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 17:27
Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг Спорт, 17:25
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС Политика, 17:24
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 17:24
Долину выселили: как это отразится на судебной практике по таким делам Недвижимость, 17:23
В ЖК «Монблан» завершены монолитные работы с опережением графика Пресс-релиз, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL Политика, 17:07
Чем известна певица Лариса Долина и почему ее выселили из квартиры 17:05
В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай Общество, 17:01