Более 46 млн человек в России ежедневно пользуются мессенджером Max

Национальный мессенджер Max в середине декабря достиг аудитории 46,4 млн ежедневных пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, это составляет 37,7% всего населения России. Показатели актуальны на 22 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

В декабре мессенджер Max объявил о преодолении отметки 75 млн зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы платформы, в декабре среднесуточная аудитория сервиса достигла 45 млн человек.

С момента запуска пользователи отправили через мессенджер более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. На платформе создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписаны свыше 35 млн человек.