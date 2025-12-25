Путин назвал преимущество человека перед ИИ
В новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первую очередь будет оцениваться готовность конкурсантов работать в команде, именно это умение — конкурентное преимущество, заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.
«Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).
Президент отметил, что скорость распространения систем ИИ увеличивается с каждым годом, это «прорывная технология».
«У нас предельно короткий временной лаг для реакции на стремительные перемены. На федеральном уровне и в регионах надо заранее формировать подходы к ответам на эти вызовы со стороны системы образования и рынка труда», — сказал Путин.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года, он был организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.
До 29 декабря продолжится заявочная кампания шестого сезона конкурса.
