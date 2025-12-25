 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назвал преимущество человека перед ИИ

Путин: командная работа станет главным критерием в конкурсе «Лидеры России»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первую очередь будет оцениваться готовность конкурсантов работать в команде, именно это умение — конкурентное преимущество, заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Президент отметил, что скорость распространения систем ИИ увеличивается с каждым годом, это «прорывная технология».

«У нас предельно короткий временной лаг для реакции на стремительные перемены. На федеральном уровне и в регионах надо заранее формировать подходы к ответам на эти вызовы со стороны системы образования и рынка труда», — сказал Путин.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года, он был организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.

До 29 декабря продолжится заявочная кампания шестого сезона конкурса.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин искусственный интеллект «Лидеры России» конкуренция конкурсы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
