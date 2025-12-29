К Новому году в Москве украсили поздравлениями башенные краны
Столичные власти украсили к Новому году более 100 городских строительных объектов. В частности, поздравления опубликовали на баннерных сетках и башенных кранах, на которых горожане помимо новогодних пожеланий смогут увидеть герб Москвы и логотип Комплекса градостроительной политики и строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства) Владислав Овчинский.
По его словам, преображение строительных объектов органично вливается в общий праздничный антураж столицы. «Это пример того, как градостроительная стратегия Москвы интегрирует передовые методы развития городской среды с поддержанием традиций и созданием праздничного настроения», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента.
Отметим, что элементы праздничного декора к концу декабря украсят более 80 площадок, в том числе участки, где возводят новые дома по программе реновации. «Башенные краны и баннеры с поздравлениями можно увидеть, например, на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина и многофункционального комплекса «Олимпийский», — уточнил глава департамента градостроительной политики. — Второй год подряд поздравления на высоте — символ зимы в Москве».
Отметим, что для праздничного декора разработали специальные дизайн‑макеты в яркой цветовой гамме для лучшей видимости. Таким образом, на башенных кранах москвичи увидят яркие вдохновляющие слоганы: «Строим мечты вместе», «Строим праздник для всех», «Строим мечты в новом году», «Новый год — новые вершины», «Новый год — новый дом».
