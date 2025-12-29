 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

К Новому году в Москве украсили поздравлениями башенные краны

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Столичные власти украсили к Новому году более 100 городских строительных объектов. В частности, поздравления опубликовали на баннерных сетках и башенных кранах, на которых горожане помимо новогодних пожеланий смогут увидеть герб Москвы и логотип Комплекса градостроительной политики и строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в Комплекс градостроительной политики и строительства) Владислав Овчинский.

По его словам, преображение строительных объектов органично вливается в общий праздничный антураж столицы. «Это пример того, как градостроительная стратегия Москвы интегрирует передовые методы развития городской среды с поддержанием традиций и созданием праздничного настроения», — цитирует Овчинского пресс-служба департамента.

Отметим, что элементы праздничного декора к концу декабря украсят более 80 площадок, в том числе участки, где возводят новые дома по программе реновации. «Башенные краны и баннеры с поздравлениями можно увидеть, например, на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина и многофункционального комплекса «Олимпийский», — уточнил глава департамента градостроительной политики. — Второй год подряд поздравления на высоте — символ зимы в Москве».

Отметим, что для праздничного декора разработали специальные дизайн‑макеты в яркой цветовой гамме для лучшей видимости. Таким образом, на башенных кранах москвичи увидят яркие вдохновляющие слоганы: «Строим мечты вместе», «Строим праздник для всех», «Строим мечты в новом году», «Новый год — новые вершины», «Новый год — новый дом».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Строительство Москва поздравления башенный кран
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин подписал указ о закреплении крестов на гербе России Политика, 09:24
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Назван реальный срок продажи квартиры на вторичном рынке Недвижимость, 09:15
В Кремле выбрали источник финансирования проектов «мягкой силы» Политика, 09:01
К Новому году в Москве украсили поздравлениями башенные краны Город, 09:00
Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа Общество, 08:57
NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину Политика, 08:51
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Нет — «Халяве»: как суды определяют скандальность товарного знакаПодписка на РБК, 08:46
Дагестанский чиновник ушел с поста после пьяного дебоша своего сына Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Месть или расчет. Почему вернувшихся релокантов не берут на работуПодписка на РБК, 08:30
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon Общество, 08:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Бывшего президента Киргизии лишили государственных наград Политика, 08:01