Оскорбившего педагога в московской школе ученика отчислят
Ученика московской школы № 1158 отчислят по заявлению его родителей после инцидента, когда подросток на уроке матерился и угрожал учителю. Об этом ТАСС сообщила директор школы Татьяна Киркова.
По ее словам, педагог сам не стал жаловаться на школьника. О произошедшем руководству школы вечером 24 декабря сообщили члены родительского комитета и другие учителя. После этого была запущена внутренняя проверка, а информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.
Утром 25 декабря родителей подростка вызвали в школу, где они написали заявление об отчислении сына. «Школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий», — заявила директор.
Пострадавшим педагогом является 61-летний учитель с почти 40-летним стажем работы. Как отметила Киркова, коллеги и ученики отзываются о нем с теплом и уважением как об интеллигентном и профессиональном преподавателе.
Ранее РЕН ТВ опубликовало видео, на котором заметно, как школьник во время урока матерится и угрожает учителю увольнением, в то время как другие ученики снимают происходящее на телефоны.
