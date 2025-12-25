 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Оскорбившего педагога в московской школе ученика отчислят

Оскорбившего педагога в московской школе ученика отчислят по заявлению родителей
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ученика московской школы № 1158 отчислят по заявлению его родителей после инцидента, когда подросток на уроке матерился и угрожал учителю. Об этом ТАСС сообщила директор школы Татьяна Киркова.

По ее словам, педагог сам не стал жаловаться на школьника. О произошедшем руководству школы вечером 24 декабря сообщили члены родительского комитета и другие учителя. После этого была запущена внутренняя проверка, а информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

Утром 25 декабря родителей подростка вызвали в школу, где они написали заявление об отчислении сына. «Школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий», — заявила директор.

Пострадавшим педагогом является 61-летний учитель с почти 40-летним стажем работы. Как отметила Киркова, коллеги и ученики отзываются о нем с теплом и уважением как об интеллигентном и профессиональном преподавателе.

Ранее РЕН ТВ опубликовало видео, на котором заметно, как школьник во время урока матерится и угрожает учителю увольнением, в то время как другие ученики снимают происходящее на телефоны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
отчисление ученики Москва
