Политика⁠,
0

Пашинян сообщил об обсуждении с Путиным восстановления железных дорог

Пашинян сообщил об обсуждении с Путиным восстановления железных дорог Армении
Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: Сергей Булкин / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсуждалось восстановление железнодорожных участков на территории Армении, находящихся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога». Об этом сообщает издание Minval Politika.

Речь шла о линиях в Иджеване, Ерасхе (Араздейен) и Ахурике, которые соединяют Армению с Азербайджаном, Нахичеванью и Турцией. Пашинян подчеркнул, что при возникновении проблем армянская сторона готова выполнить работы самостоятельно за счет государственных средств.

Кремль сообщил о трех встречах Путина с лидерами после саммита СНГ
Политика
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

22 декабря, после завершения саммита, президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме этого, в рамках саммита Путин также провел экскурсию по Эрмитажу для гостей, в которой принял участие Пашинян.

Антонина Сергеева
Никол Пашинян Владимир Путин обсуждение встреча Армения железные дороги
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
