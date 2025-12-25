Пашинян сообщил об обсуждении с Путиным восстановления железных дорог
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсуждалось восстановление железнодорожных участков на территории Армении, находящихся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога». Об этом сообщает издание Minval Politika.
Речь шла о линиях в Иджеване, Ерасхе (Араздейен) и Ахурике, которые соединяют Армению с Азербайджаном, Нахичеванью и Турцией. Пашинян подчеркнул, что при возникновении проблем армянская сторона готова выполнить работы самостоятельно за счет государственных средств.
22 декабря, после завершения саммита, президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме этого, в рамках саммита Путин также провел экскурсию по Эрмитажу для гостей, в которой принял участие Пашинян.
