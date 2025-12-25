В квартире в Магадане загорелась искусственная ель из-за гирлянды

Фото: МЧС Магадан

В Магадане 24 декабря искусственная новогодняя ель стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Возгорание произошло на четвертом этаже дома на улице Пролетарской. В момент происшествия дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. Об этом сообщает МЧС региона.

Хозяйка квартиры обнаружила пожар, когда ель уже была охвачена пламенем. Огонь распространялся быстро, помещение за считаные секунды заполнилось едким дымом, а натяжной потолок начал плавиться. Женщине с тремя детьми удалось самостоятельно выбежать из квартиры. Отец семьи вывел четырехлетнего сына на балкон, а сам вернулся внутрь, где потерял сознание от дыма.

Пожарные прибыли на место через шесть минут после вызова. Они нашли в квартире мужчину без сознания и передали его медикам. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с балкона испуганного мальчика.

На тушение пожара ушло меньше часа. Огонь уничтожил 12 кв. м квартиры. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электрогирлянды на искусственной елке. Для ликвидации ЧП привлекались 19 человек и пять единиц техники, в том числе 16 сотрудников МЧС.

Спасатели напомнили правила безопасности: устанавливать елку на устойчивой подставке вдали от штор и стен, не украшать ее легковоспламеняющимися игрушками, использовать только сертифицированные гирлянды, отключать их на ночь и при уходе из дома, а также устанавливать пожарные извещатели.