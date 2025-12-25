В Госдуме предложили увеличить компенсации при задержке зарплаты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации работникам при задержке заработной платы, отпускных и выплат при увольнении. Соответствующий законопроект планируют направить в нижнюю палату парламента в четверг, сообщили «РИА Новости».

Согласно инициативе, компенсация за задержку выплат должна составлять не менее 1/30 действующей ключевой ставки ЦБ.

«Работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Депутат Госдумы Афонин отметил, что действующие санкции носят формальный характер и не стимулируют работодателей соблюдать трудовое законодательство. По его словам, в условиях роста цен задержка зарплаты приводит к ощутимым финансовым потерям для работников, а повышение компенсаций сделает нарушение их прав экономически невыгодным.

В данный момент, согласно ст. 236 Трудового кодекса России, в случае задержки заработной платы работодатель обязан выплачивать работнику денежную компенсацию в размере не ниже 1/150 ставки ЦБ России за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.