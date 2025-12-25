 Перейти к основному контенту
В Госдуме предложили увеличить компенсации при задержке зарплаты

В Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации работникам при задержке заработной платы, отпускных и выплат при увольнении. Соответствующий законопроект планируют направить в нижнюю палату парламента в четверг, сообщили «РИА Новости».

Согласно инициативе, компенсация за задержку выплат должна составлять не менее 1/30 действующей ключевой ставки ЦБ.

«Работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Депутат Госдумы Афонин отметил, что действующие санкции носят формальный характер и не стимулируют работодателей соблюдать трудовое законодательство. По его словам, в условиях роста цен задержка зарплаты приводит к ощутимым финансовым потерям для работников, а повышение компенсаций сделает нарушение их прав экономически невыгодным.

В данный момент, согласно ст. 236 Трудового кодекса России, в случае задержки заработной платы работодатель обязан выплачивать работнику денежную компенсацию в размере не ниже 1/150 ставки ЦБ России за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Антонина Сергеева
зарплата компенсация задержка зарплаты задержки зарплат законопроект Госдума
