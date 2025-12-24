 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Исполнителю группы «НонАдаптантЫ» дали 15 суток за оскорбление русских

Филипп Соловьев
Филипп Соловьев (Фото: nonadaptants / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Таганский районный суд Москвы назначил исполнителю группы «НонАдаптантЫ» Филиппу Соловьеву 15 суток административного ареста, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Соловьева признали виновным по протоколу о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП). Суд установил, что в видеозаписи песни, размещенной Соловьевым в неназванной социальной сети, содержатся высказывания с негативной оценкой людей по национальному признаку — русских.

На странице группы «НонАдаптантЫ» во «ВКонтакте» говорится, что ее участники создают композиции на стыке музыкальных жанров и разных видов искусств.

В сентябре по ст. 20.3.1 КоАП на 20 тыс. руб оштрафовали журналистку и светскую обозревательницу Божену Малашенко (ранее Рынска). Поводом стали унизительные высказывания в адрес русских, которые та сделала в одном из интервью.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
административный арест певец административное правонарушение Москва
