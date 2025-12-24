 Перейти к основному контенту
В Москве 91-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство сожительницы

В Москве 91-летнего пенсионера обвинили в покушении на экс-сожительницу

В Москве 91-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство сожительницы
Video

Прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 91-летнего мужчины и его 49-летнего знакомого. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 24 марта 91-летний обвиняемый, находясь в конфликте с сожительницей, приехал к ее дому в Зеленограде (автомобилем управлял второй фигурант). У пенсионера при себе было огнестрельное оружие.

Злоумышленник отключил в квартире электричество, чтобы выманить жертв. Когда женщина и ее отец вышли на улицу, он достал оружие и попытался выстрелить, но произошла осечка. Жильцы скрылись в квартире.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте РБК в Telegram.

