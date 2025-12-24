СК раскрыл подробности дела матери, у которой младенец умер от голода

СК: мать из Норильска, у которой от голода умер сын, с ноября редко бывала дома

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать из Норильска, у которой от голода умер пятимесячный ребенок, с ноября практически не появилась дома, рассказала ее 15-летняя дочь на допросе. Девушка-подросток осуществляла уход за сестрами и братом самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, 35-летняя норильчанка проживала в квартире вместе с тремя дочерями (15 лет, два года и год), а также пятимесячным сыном, 14 декабря женщина ушла к знакомому, оставив детей без продуктов питания и присмотра взрослых. Младший ребенок умер от истощения 17 декабря — после четырех дней отсутствия матери.

Возбуждено уголовное дело, женщине вменяют п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью; до 20 лет лишения свободы).