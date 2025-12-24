Главный диетолог Москвы Стародубова назвала срок хранения салата оливье

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова назвала безопасные сроки хранения новогоднего салата оливье. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам диетолога, незаправленный салат, приготовленный из свежих продуктов, можно держать в холодильнике не более двух суток. При этом важно учитывать срок хранения отдельных заготовок — если ингредиенты лежали до приготовления сутки, это время засчитывается в общий срок годности блюда.

Обязательное правило — заправлять оливье майонезом или другим соусом только перед подачей на стол и ровно ту порцию, которая будет съедена сразу. Заправленный салат нельзя оставлять при комнатной температуре больше трех часов.

Салат оливье вновь оказался самым дорогим из традиционных новогодних салатов. По расчетам Росстата, набор продуктов для его приготовления на четырех человек по классическому рецепту в конце 2024 года стоил 576 руб. Годом ранее аналогичный набор обходился в 510 руб.

Аналитики «Чек индекс» также отмечают рост цен, хотя и менее значительный, чем общая инфляция. По данным финансового маркетплейса «Сравни», оливье на восемь порций за год подорожал на 4% — с 401 до 416 руб. Аналитическая платформа «Чек индекс» зафиксировала увеличение стоимости набора для «советского» рецепта на 4,8%, до 573 руб.

Цены на ингредиенты менялись неравномерно. Некоторые продукты, такие как картофель, лук и яйца, за год подешевели благодаря хорошему урожаю. В то же время заметно выросли в цене колбаса, майонез, маринованные огурцы и особенно свежая зелень.

Для сравнения, другие популярные салаты в этом году дешевле: «Мимоза» обойдется примерно в 295 руб., селедка под шубой — в 291 руб., а столичный — в 269 руб. за четыре порции.