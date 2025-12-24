 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главный диетолог Москвы Стародубова назвала срок хранения салата оливье

Главный диетолог Москвы Стародубова: хранить оливье можно не дольше двух суток
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова назвала безопасные сроки хранения новогоднего салата оливье. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам диетолога, незаправленный салат, приготовленный из свежих продуктов, можно держать в холодильнике не более двух суток. При этом важно учитывать срок хранения отдельных заготовок — если ингредиенты лежали до приготовления сутки, это время засчитывается в общий срок годности блюда.

Обязательное правило — заправлять оливье майонезом или другим соусом только перед подачей на стол и ровно ту порцию, которая будет съедена сразу. Заправленный салат нельзя оставлять при комнатной температуре больше трех часов.

Салат оливье вновь оказался самым дорогим из традиционных новогодних салатов. По расчетам Росстата, набор продуктов для его приготовления на четырех человек по классическому рецепту в конце 2024 года стоил 576 руб. Годом ранее аналогичный набор обходился в 510 руб.

Аналитики «Чек индекс» также отмечают рост цен, хотя и менее значительный, чем общая инфляция. По данным финансового маркетплейса «Сравни», оливье на восемь порций за год подорожал на 4% — с 401 до 416 руб. Аналитическая платформа «Чек индекс» зафиксировала увеличение стоимости набора для «советского» рецепта на 4,8%, до 573 руб.

Цены на ингредиенты менялись неравномерно. Некоторые продукты, такие как картофель, лук и яйца, за год подешевели благодаря хорошему урожаю. В то же время заметно выросли в цене колбаса, майонез, маринованные огурцы и особенно свежая зелень.

Для сравнения, другие популярные салаты в этом году дешевле: «Мимоза» обойдется примерно в 295 руб., селедка под шубой — в 291 руб., а столичный — в 269 руб. за четыре порции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
салат «Оливье» Хранение продукты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026 Спорт, 15:28
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41