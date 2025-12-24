В Зауралье ФСБ предотвратила захват заложника заключенным

ФСБ предотвратила захват заложника и побег из колонии в Курганской области

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Курганской области завели дело на заключенного, который планировал взять в заложники сотрудника ФСИН и сбежать из колонии. Его действия пресекли сотрудники управления ФСБ по региону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным силовиков, заключенный отбывает наказание за тяжкое преступление. Находясь в колонии, он изучил распорядок, спрятал заточку в камере штрафного изолятора, чтобы позднее взять в заложники сотрудника ФСИН. После нападения мужчина планировал получить помощь при побеге — в обмен на освобождение заложника.

Также в ФСБ сообщили, что в беседах с другими заключенными мужчина поддерживал международные террористические организации, оправдывал совершенные ими теракты и призывал нападать на работников колонии.

В отношении заключенного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 (приготовление к побегу), ч. 1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).