Общество⁠,
0

В Удмуртии задержали мошенников-стоматологов, удалявших здоровые зубы

МВД: в Удмуртии задержали 17 мошенников-стоматологов, удалявших здоровые зубы
Фото: МВД по Удмуртской Республике
Фото: МВД по Удмуртской Республике

В Удмуртии возбуждено уголовное дело против 17 человек, включая двух братьев-организаторов. Их подозревают в крупных хищениях у пациентов стоматологических клиник в нескольких городах России. Группа действовала в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах. Об этом сообщает республиканское МВД.

По данным следствия, братья из Москвы создали сеть частных стоматологий в этих городах. Они собрали команду, в которую входили врачи, администраторы и кураторы. Схема мошенничества начиналась с веерного обзвона потенциальных клиентов: им предлагали бесплатный панорамный снимок зубов и консультацию.

После того как снимок был сделан, с пациентами начинали работать кураторы, которые навязывали дорогостоящее и часто ненужное лечение, включая дополнительные процедуры. В некоторых случаях, как утверждает следствие, участники группы восстанавливали или удаляли пациентам даже здоровые зубы.

Для оплаты услуг клиентам настойчиво предлагали оформить кредиты прямо в клинике. При этом аферисты, по версии следствия, не давали людям возможности покинуть заведение или посоветоваться с родственниками, убеждая их в необходимости немедленно начать лечение.

От действий группы пострадали не менее 14 жителей Удмуртии и еще несколько десятков человек из других регионов. Общий ущерб оценивается более чем в 4 млн руб.

Задержания подозреваемых проводились в четырех городах при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в помещениях клиник изъяли более 12 млн руб. наличными, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

