 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Филиппины разрешили импортировать свинину из России

Россельхознадзор: Филиппины разрешили поставки российской свинины на рынок
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские производители свинины получили доступ на рынок Филиппин. Департамент сельского хозяйства этой страны официально признал российскую систему контроля за африканской чумой свиней (АЧС), что позволило снять временные ограничения на ввоз мяса. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Решение закреплено в Административном приказе Минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года. Филиппинские власти провели оценку документов и мер, которые применяет российская ветеринарная служба. По итогам проверки Бюро животноводства Филиппин сочло российский ветеринарный надзор достаточным, а меры по сдерживанию АЧС — эффективными.

Это открывает для российского агроэкспорта значительные перспективы, учитывая большой объем и растущий спрос на филиппинском рынке. На первом этапе право поставлять свинину и свиные субпродукты получили семь российских предприятий. Условия поставок уже согласованы между сторонами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
свинина Филиппины мясо
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак» Спорт, 13:55
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06