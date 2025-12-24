Филиппины разрешили импортировать свинину из России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские производители свинины получили доступ на рынок Филиппин. Департамент сельского хозяйства этой страны официально признал российскую систему контроля за африканской чумой свиней (АЧС), что позволило снять временные ограничения на ввоз мяса. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Решение закреплено в Административном приказе Минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года. Филиппинские власти провели оценку документов и мер, которые применяет российская ветеринарная служба. По итогам проверки Бюро животноводства Филиппин сочло российский ветеринарный надзор достаточным, а меры по сдерживанию АЧС — эффективными.

Это открывает для российского агроэкспорта значительные перспективы, учитывая большой объем и растущий спрос на филиппинском рынке. На первом этапе право поставлять свинину и свиные субпродукты получили семь российских предприятий. Условия поставок уже согласованы между сторонами.