Политика⁠,
Politico заявило об унынии, царящем в штаб-квартире Еврокомиссии

Politico: в штаб-квартире Еврокомиссии царит уныние после саммита Евросоюза
Штаб-квартира Еврокомиссии
Штаб-квартира Еврокомиссии (Фото: Mark Renders / Getty Images)

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе после неудачного саммита Евросоюза царит атмосфера уныния и опустошенности, сообщает Politico. Причиной стали проваленные переговоры по экспроприации замороженных российских активов и другим ключевым вопросам.

Как пишет издание, после месяцев подготовки лидеры стран ЕС поставили исполнительную власть сообщества перед суровой реальностью, вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических и национальных противоречий. Ощущение пустоты усилилось из-за того, что на саммите также не удалось согласовать выделение Украине так называемого репарационного кредита и было объявлено о переносе подписания соглашения о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (Mercosur) — теперь оно может состояться только в январе 2026 года.

Саммит завершился рано утром 19 декабря после 17-часовых переговоров, которые не смогли преодолеть сопротивление Бельгии планам по экспроприации российских активов. В итоге участники лишь подтвердили бессрочную заморозку этих средств, не определив реальных перспектив их изъятия.

Вместо этого страны ЕС договорились обеспечить финансирование Украины в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Эти средства будут собраны за счет займа, в котором отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По плану, Украина получит кредит под ноль процентов и должна будет его вернуть только в случае получения «полных репараций» от России, которые Брюссель оценивает более чем в полтриллиона евро. Ранее Еврокомиссия признала Украину неплатежеспособной и заявила, что вынуждена финансировать Киев напрямую на безвозвратной основе.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Еврокомиссия саммит активы
