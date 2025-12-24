В суде назвали причину запрета на продажу шиншилл

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

Московский суд запретил распространение объявлений о продаже шиншилл. Причиной стал статус этих животных в Красном списке Международного союза охраны природы, где они значатся как вымирающий вид. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Инициатором процесса выступила прокуратура. Ее сотрудники обнаружили в открытом доступе целый ряд сайтов, где размещались объявления о продаже шиншилл. В этих объявлениях отсутствовала информация о законности добычи и оборота животных, что и послужило поводом для обращения в суд.

В ходе разбирательства суд установил, что шиншиллы действительно находятся под международной защитой: они внесены в Красный список МСОП в категории «Вымирающий вид» и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Российское законодательство также запрещает деятельность, ведущую к сокращению численности таких животных.

Суд пришел к выводу, что размещение объявлений без указания сведений о законности происхождения животных, доступное неограниченному кругу лиц, нарушает закон. Информация о продаже шиншилл, размещенная на проверенных сайтах, была признана запрещенной к распространению.