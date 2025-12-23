В 96 лет умер бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин

Дмитрий Качин (Фото: Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа)

В Москве на 97-м году жизни скончался бывший руководитель Камчатской области и экс-посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин. О его смерти сообщило Министерство иностранных дел России

Качин родился 7 ноября 1929 года в Бурятии. Он окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, а позже — Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Большая часть его карьеры была связана с Камчаткой, где он прошел путь от работы в рыбной отрасли до руководства регионом. С 1971 по 1986 год он занимал пост первого секретаря Камчатского обкома КПСС.

В 1986 году Качин был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме и возглавлял советское посольство в Ханое до 1990 года.

Как отметил губернатор Солодов, в годы руководства Качина на Камчатке модернизировался рыбопромысловый флот, развивалось сельское хозяйство и велось активное жилищное строительство. Современный облик Петропавловска-Камчатского во многом сформировался в тот период. Качин был удостоен ряда государственных наград и являлся почетным жителем камчатской столицы.

В МИДе и администрации Камчатского края выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Качина. Ему было 96 лет.