Лукашенко поручил выставить счет виновным в геноциде белорусского народа

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа. Об этом он сообщил в беседе с новым генпрокурором Дмитрием Горой.

Глава государства отметил, что органы прокуратуры уже проделали значительную работу по расследованию преступлений.

«Мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид. — РБК) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, задача состоит в том, чтобы виновные осознали масштаб нанесенного ущерба и свою ответственность.

«Они должны понимать, что они разрушили республику», — отметил Лукашенко.

Он также назвал актуальным дальнейшее освещение преступлений нацизма, особенно в условиях современной политики западных стран, прежде всего государств Европы.