Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал президента США Дональда Трампа в его высказываниях о газете The New York Times.
«И дело не только в NYT. Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная машина фальшивых СМИ», — написал Дмитриев в своем X.
В своем посте он репостнул заявление Трампа в соцсети Truth Social, что провалы американской газеты, «ее ложь и преднамеренное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».
Дмитриев в своей публикации указал, что работа «машины фейковых СМИ» нацелена против традиционных ценностей, здравого смысла, экономического процветания, «а следовательно, и против президента Трампа».
