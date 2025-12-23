Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности

Кирилл Дмитриев (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал президента США Дональда Трампа в его высказываниях о газете The New York Times.

«И дело не только в NYT. Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная машина фальшивых СМИ», — написал Дмитриев в своем X.

В своем посте он репостнул заявление Трампа в соцсети Truth Social, что провалы американской газеты, «ее ложь и преднамеренное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».

Дмитриев в своей публикации указал, что работа «машины фейковых СМИ» нацелена против традиционных ценностей, здравого смысла, экономического процветания, «а следовательно, и против президента Трампа».

