Переговоры России и США⁠,
0

Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности

Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал президента США Дональда Трампа в его высказываниях о газете The New York Times.

«И дело не только в NYT. Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная машина фальшивых СМИ», — написал Дмитриев в своем X.

В своем посте он репостнул заявление Трампа в соцсети Truth Social, что провалы американской газеты, «ее ложь и преднамеренное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».

Дмитриев в своей публикации указал, что работа «машины фейковых СМИ» нацелена против традиционных ценностей, здравого смысла, экономического процветания, «а следовательно, и против президента Трампа».

Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности
Video

Илья Трапезников
NYT РФПИ Дональд Трамп переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
