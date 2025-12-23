Более половины билетов на концерт Ларисы Долиной не распродали

ТАСС: за сутки до концерта Долиной в Москве продали чуть больше половины билетов

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Чуть больше половины билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве раскуплено за сутки до его начала. Мероприятие должно пройти 24 декабря. На площадке, которая вмещает 92 зрителя, свободными остаются 45 мест, сообщает ТАСС.

Предыдущий концерт артистки в Туле, запланированный на 4 января, был отменен. На него оказались непроданными более 300 мест из 724 доступных.

Прошлым летом Долина продала свою квартиру в Хамовниках, позже заявив, что действовала по указанию мошенников, которые обещали, что сделка будет фиктивной. Однако новые владельцы потребовали, чтобы артистка покинула жилье. Долина обратилась в суд. Хамовнический суд Москвы признал право собственности за ней. Также Долину не обязали вернуть покупательнице Полине Лурье деньги за квартиру.

Второй кассационный суд счел решение законным. Однако Верховный суд 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и постановил признать Лурье собственницей квартиры. В день, когда Верховный суд опубликовал полный текст постановления, 18 декабря, по ссылке перешли 2 млн человек, и сайт ВС перестал работать.