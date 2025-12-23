Более половины билетов на концерт Ларисы Долиной не распродали
Чуть больше половины билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве раскуплено за сутки до его начала. Мероприятие должно пройти 24 декабря. На площадке, которая вмещает 92 зрителя, свободными остаются 45 мест, сообщает ТАСС.
Предыдущий концерт артистки в Туле, запланированный на 4 января, был отменен. На него оказались непроданными более 300 мест из 724 доступных.
Прошлым летом Долина продала свою квартиру в Хамовниках, позже заявив, что действовала по указанию мошенников, которые обещали, что сделка будет фиктивной. Однако новые владельцы потребовали, чтобы артистка покинула жилье. Долина обратилась в суд. Хамовнический суд Москвы признал право собственности за ней. Также Долину не обязали вернуть покупательнице Полине Лурье деньги за квартиру.
Второй кассационный суд счел решение законным. Однако Верховный суд 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанций и постановил признать Лурье собственницей квартиры. В день, когда Верховный суд опубликовал полный текст постановления, 18 декабря, по ссылке перешли 2 млн человек, и сайт ВС перестал работать.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов