Прямая линия Путина⁠,
В Ульяновске нашли авторов жалобы Путину о жизни «как в XIX веке»

Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Сообщение президенту России Владимиру Путину на прямую линию о жизни «как в XIX веке» поступило не из города Ульяновска, а из поселка Ульяновка в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ульяновска.

«Буквально час назад одна из авторов сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина. Она сообщила, что <...> произошла опечатка», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили власти Ульяновска, в поселке с похожим названием переживали, что их вопрос — о проблемах со светом — не смогут решить из-за допущенной ошибки.

Во время «Итогов года» 19 декабря Путин обратил внимание на сообщение со словами: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ». В ответ глава государства обратился к пресс-секретарю Дмитрию Пескову с просьбой разобраться в сути и причинах проблемы. «Попрошу пометить это, пометьте, Дима, надо понять, о чем речь», — сказал Путин.

Анастасия Лежепекова
Ульяновск Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия отключение электричества Ленинградская область
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
