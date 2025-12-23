Украина перейдет на 12-летнюю систему школьного образования в 2027 году

Фото: Drop of Light / Shutterstock

На Украине с сентября 2027 года будет введена 12-летняя система школьного образования. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщила заместитель министра образования и науки страны Надежда Кузьмичева.

По ее словам, переход на 12-летнее обучение предусмотрен законом «О полном общем среднем образовании», принятым еще в 2020 году.

В ряде учебных заведений реформа уже реализуется в рамках пилотных проектов — там 12-летнее обучение было введено на год раньше. С 2027 года все школы и лицеи перейдут на соответствующий формат.

«Все дети, которые пойдут в десятый класс в 2027 году, будут учиться 12 лет», — отметила замминистра.

Реформа школьного образования начала реализовываться в 2018 году. Ученики, поступившие в первый класс в том году, уже обучаются по новому государственному стандарту.

Осенью 2025 года на Украине стартовал эксперимент по внедрению 12-летней школы. Он предполагает тестирование новых образовательных программ и подготовку к введению нового Государственного стандарта профильного среднего образования. Об этом сообщал глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.