 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Украина перейдет на 12-летнюю систему школьного образования в 2027 году

Фото: Drop of Light / Shutterstock
Фото: Drop of Light / Shutterstock

На Украине с сентября 2027 года будет введена 12-летняя система школьного образования. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщила заместитель министра образования и науки страны Надежда Кузьмичева.

По ее словам, переход на 12-летнее обучение предусмотрен законом «О полном общем среднем образовании», принятым еще в 2020 году.

В ряде учебных заведений реформа уже реализуется в рамках пилотных проектов — там 12-летнее обучение было введено на год раньше. С 2027 года все школы и лицеи перейдут на соответствующий формат.

«Все дети, которые пойдут в десятый класс в 2027 году, будут учиться 12 лет», — отметила замминистра.

Реформа школьного образования начала реализовываться в 2018 году. Ученики, поступившие в первый класс в том году, уже обучаются по новому государственному стандарту.

Осенью 2025 года на Украине стартовал эксперимент по внедрению 12-летней школы. Он предполагает тестирование новых образовательных программ и подготовку к введению нового Государственного стандарта профильного среднего образования. Об этом сообщал глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Школа образование среднее образование реформа образования Украина
Материалы по теме
На Украине в старших классах уроки химии и физики станут необязательными
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре АБР Пресс-релиз, 17:50
12 новых законов лидерства: выживают не самые сильные, а самые гибкие Образование, 17:49
Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа Политика, 17:49
ЦБ опустил курс доллара на 24 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:48
₽1,2 млн за 6 ночей: где самая дорогая и дешевая аренда на Новый год Недвижимость, 17:45
ЦБ разрешит торги криптовалютой. Готовы ли к этому брокеры и биржи Инвестиции, 17:44
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности Политика, 17:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
«ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» Пресс-релиз, 17:37
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке Политика, 17:28
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 17:28
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса Экономика, 17:19