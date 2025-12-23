 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мурманчанам заплатят по ₽51 тыс. за совет переехать в Заполярье

Мурманчанам заплатят по ₽51 тыс. за совет переехать в Заполярье
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители Мурманской области смогут получить 51 тыс. рублей за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов России, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале.

Выплата будет начисляться в рамках программы «Арктический маяк» с 1 января 2026 года. «Размер выплаты рекомендателям увеличен до 51 тысячи рублей. Кроме того, изначально программа действовала только для переехавших жителей до 35 лет, теперь это ограничение снимается», — объяснил глава региона.

Чибис отметил, что в Мурманскую область уже переехали 850 человек из 76 регионов России и четырех стран. Также в области запустили проект «Курс на Север», который должен помочь властям привлечь специалистов, «закрыть кадровый дефицит и улучшить качество жизни на Севере».

Выплачивать деньги за совет переехать в Мурманскую область предложил Комитет молодежной политики региона в рамках региональной программы «Арктический маяк». Предполагалось, что житель области, убедивший переехать в Заполярье знакомого, получит единовременную выплату в 15 тыс. рублей. В программе могли участвовать только граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Теги
Персоны
Мурманская область Заполярье выплаты Андрей Чибис
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
Материалы по теме
В Мурманской области ввели ограничения мобильного интернета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Киев попросил экстрадировать из Польши задержанного российского археолога Политика, 16:18
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50