Мурманчанам заплатят по ₽51 тыс. за совет переехать в Заполярье

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители Мурманской области смогут получить 51 тыс. рублей за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов России, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале.

Выплата будет начисляться в рамках программы «Арктический маяк» с 1 января 2026 года. «Размер выплаты рекомендателям увеличен до 51 тысячи рублей. Кроме того, изначально программа действовала только для переехавших жителей до 35 лет, теперь это ограничение снимается», — объяснил глава региона.

Чибис отметил, что в Мурманскую область уже переехали 850 человек из 76 регионов России и четырех стран. Также в области запустили проект «Курс на Север», который должен помочь властям привлечь специалистов, «закрыть кадровый дефицит и улучшить качество жизни на Севере».

Выплачивать деньги за совет переехать в Мурманскую область предложил Комитет молодежной политики региона в рамках региональной программы «Арктический маяк». Предполагалось, что житель области, убедивший переехать в Заполярье знакомого, получит единовременную выплату в 15 тыс. рублей. В программе могли участвовать только граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.