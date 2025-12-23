В Общественной палате поддержали идею переименовать «детское шампанское»

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Общественной палате России поддержали идею депутатов о запрете называть безалкогольное шампанское «детским». Замсекретаря ОП Владислав Гриб заявил в беседе с ТАСС, что слово «шампанское» в названии напитка формирует у детей нежелательные ассоциации с алкоголем.

«Наименование «детское шампанское» ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно если это выпивается с родителями за одним столом», — пояснил Гриб.

В качестве альтернативы он предложил более нейтральное название — «новогодний газированный напиток». При этом Гриб подчеркнул, что речь идет именно о переименовании, а не о запрете самого продукта или его праздничной упаковки.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил ТАСС, что продажа любых безалкогольных имитаций спиртных напитков должна быть ограничена совершеннолетними покупателями.