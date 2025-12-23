 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Общественной палате поддержали идею переименовать «детское шампанское»

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Общественной палате России поддержали идею депутатов о запрете называть безалкогольное шампанское «детским». Замсекретаря ОП Владислав Гриб заявил в беседе с ТАСС, что слово «шампанское» в названии напитка формирует у детей нежелательные ассоциации с алкоголем.

«Наименование «детское шампанское» ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно если это выпивается с родителями за одним столом», — пояснил Гриб.

В качестве альтернативы он предложил более нейтральное название — «новогодний газированный напиток». При этом Гриб подчеркнул, что речь идет именно о переименовании, а не о запрете самого продукта или его праздничной упаковки.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил ТАСС, что продажа любых безалкогольных имитаций спиртных напитков должна быть ограничена совершеннолетними покупателями.

Ксения Потрошилина
Общественная палата Депутаты алкоголь шампанское
