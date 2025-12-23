Эксперт Вахрушева рассказала, как защититься от гонконгского гриппа

Фото: monshtein / Shutterstock

Защититься от гонконгского гриппа можно с помощью немедикаментозной профилактики. Об этом ТАСС рассказала директор департамента клинической медицины ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Эксперт особо подчеркнула важность двух мер: избегания мест массового скопления людей и ношения защитных масок в общественных пространствах. Эти шаги особенно актуальны в преддверии новогодних корпоративов, походов по магазинам и других праздничных мероприятий.

Кроме того, Вахрушева рекомендовала чаще проветривать помещения, будь то офис, квартира или торговый центр. Также в качестве полезной профилактики она назвала прогулки и пребывание на свежем воздухе в уединенных местах, где риск встречи с вирусом значительно ниже. Эти простые действия, по мнению эксперта, помогают предотвратить распространение инфекции и защитить собственное здоровье.

Вахрушева отметила, что, по данным НИИ гриппа, на 50-й неделе года общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране продолжает расти и составляет около 106 случаев на 10 тысяч населения. Однако хорошая новость в том, что темпы роста заболеваемости именно гонконгским гриппом уже начали снижаться, и скорость прироста новых случаев уменьшается.