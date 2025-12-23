Авиакомпания «Победа» ответила на данные о сигнале бедствия на самолете
У самолета авиакомпании «Победа», совершавшего рейс из Чебоксар в Москву, cработал индикатор неисправности одной из систем, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Boeing 737 рейса PBD 6808 штатно сел в аэропорту Шереметьево, уточнили РБК в пресc-службе авиагавани и авиакомпании.
В ходе полета борт Boeing 737 «подал сигнал бедствия», сообщал телеграм-канал Mash.
