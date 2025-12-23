 Перейти к основному контенту
0

В Швеции предложили запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

В Швеции подготовили законопроект о запрете браков между близкими родственниками
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, а также другими близкими родственниками.

Согласно документу, сводные и усыновленные братья и сестры больше не смогут получить разрешение на вступление в брак. Предлагается также, чтобы такие браки не признавались в Швеции.

Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2026 года.

Цель инициативы — противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, отметили в правительстве, а также другим видам давления или принуждения, которые могут оказываться при вступлении в брак.

«Обычаи, связанные с такими браками, также способствуют социальной изоляции <...> и созданию криминальных сетей на основе семейных связей», — заявил министр юстиции Гуннар Штреммер.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Швеция браки родственники запреты
