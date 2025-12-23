В Швеции предложили запретить браки между двоюродными братьями и сестрами
Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами, а также другими близкими родственниками.
Согласно документу, сводные и усыновленные братья и сестры больше не смогут получить разрешение на вступление в брак. Предлагается также, чтобы такие браки не признавались в Швеции.
Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2026 года.
Цель инициативы — противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, отметили в правительстве, а также другим видам давления или принуждения, которые могут оказываться при вступлении в брак.
«Обычаи, связанные с такими браками, также способствуют социальной изоляции <...> и созданию криминальных сетей на основе семейных связей», — заявил министр юстиции Гуннар Штреммер.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов