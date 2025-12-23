 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Попова сообщила, что завезенная холера не распространилась в России

Роспотребнадзор: завезенная холера не распространилась в России
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая распространения заболеваний, привезенных из-за рубежа. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, в стране выстроена эффективная система контроля людей при въезде, что позволяет своевременно выявлять привозные инфекции и предотвращать их распространение.

«Привозят и холеру, и малярию, и туберкулез, и брюшной тиф, к сожалению, и целый ряд других заболеваний, которые могли бы повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране», — заявила Попова.

Она также отметила, что своевременное выявление и реагирование – это немалый труд, но он эффективен.

«Внутреннего распространения ни от одного случая завоза в Российской Федерации нет», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

Попова также заявила, что в России постоянно совершенствуют методики выявления и диагностические тесты, чтобы не допустить распространения завезенных заболеваний внутри страны.

Антонина Сергеева
холера Малярия брюшной тиф болезни Россия
