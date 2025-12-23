 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Mercedes выплатит владельцам по $2 тыс. из-за скандала с выхлопами в США

Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

Концерн Mercedes-Benz USA и его материнская компания Daimler AG достигли соглашения с коалицией из 50 генеральных прокуроров США о выплате $149,6 млн по делу о мошенничестве с вредными выхлопами в автомобилях. Заявление об этом опубликовали офисы генпрокуроров тех штатов, что участвовали в многолетнем расследовании. Теперь условия соглашения должен утвердить суд.

Так, из заявления на сайте генпрокурора штата Массачусетс следует, что в 2008–2016 годах Mercedes произвел и распространил по всей стране более 211 тыс. дизельных машин, оснащенных программными устройствами для манипулирования с показателями превышения допустимой нормы выбросов оксида азота. Это вещество вызывает «респираторные заболевания и преждевременную смерть», а также способствует «образованию вредного смога».

«[Устройства] оптимизировали контроль выбросов во время испытаний на выбросы, одновременно снижая эти показатели вне рамок нормальной эксплуатации», — говорится в сообщении. Наличие таких устройств в автомобилях производитель скрывал от госорганов и общественности.

Компания пошла на это из-за невозможности соблюдать действующие в США нормы выбросов. В то же время она продолжала рекламировать свои автомобили как экологически чистые, утверждают прокуроры.

Bloomberg ранее указал, что речь идет о дизельных автомобилях, оснащенных технологией снижения выбросов BlueTEC.

По условиям мирового соглашения, $120 млн из $149,6 млн выплатят всем 50 штатам незамедлительно с того момента, как документ будет утвержден и вступит в силу. Остальную сумму спишут по завершении «программы защиты прав потребителей».

Автопроизводитель согласился взять на себя расходы на замену программного обеспечения на затронутых автомобилях. Он также предоставит владельцам расширенную гарантию в сумме $1,2 тыс. и выплатит за каждую машину по $2 тыс.

Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Бизнес
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Коллективный иск к Daimler AG был впервые подан в Нью-Джерси в феврале 2016 года. Представитель компании Йорг Хоу назвал тогда его «необоснованным» и заявил, что компания будет защищать свою репутацию.

В 2020 году Daimler AG и Mercedes-Benz USA согласились выплатить $1,5 млрд правительству США и органам власти штата Калифорния, чтобы урегулировать соответствующие обвинения, напоминает NBC News.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Денис Малышев
Mercedes-Benz выхлопы США мировое соглашение
