В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка
Главная новогодняя елка полностью сгорела в городе Гардабани в Грузии. Причина пожара — короткое замыкание, сообщило издание Exclusive news.
На кадрах видно, что огонь моментально уничтожил ветки елки. От рождественского дерева остался только каркас.
По информации Exclusive news, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое обесточило весь город. Как сообщили изданию Fortuna в службе по чрезвычайным ситуациям, к настоящему моменту пожар полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту пожара полиция возбудила уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса Грузии — повреждение или уничтожение чужого имущества по неосторожности, передает Kvira.
В новогоднюю ночь 2023 года в Тбилиси загорелся верх главной елки столицы. Причина возгорания — запуск фейерверков, сообщал информационный портал NewsGeorgia. Спасатели тушили пожар с помощью аварийно-спасательного крана.
