В Псковской области заявили об отказе от организованных салютов
В Псковской области в новогоднюю ночь не будут проводить организованный запуск салютов и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.
В порядке исключения гражданам можно будет запускать фейерверки с 0:00 1 января до 10:00 2 января.
С 2023 года в регионе действует запрет на использование пиротехнических изделий — разрешены только хлопушки и бенгальские огни. За нарушение положен штраф — от 5 тыс. до 25 тыс. руб., добавил губернатор.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»