В Псковской области заявили об отказе от организованных салютов

В Псковской области объявили об отказе от организованных новогодних салютов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Псковской области в новогоднюю ночь не будут проводить организованный запуск салютов и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

В порядке исключения гражданам можно будет запускать фейерверки с 0:00 1 января до 10:00 2 января.

С 2023 года в регионе действует запрет на использование пиротехнических изделий — разрешены только хлопушки и бенгальские огни. За нарушение положен штраф — от 5 тыс. до 25 тыс. руб., добавил губернатор.