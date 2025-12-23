 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Псковской области заявили об отказе от организованных салютов

В Псковской области объявили об отказе от организованных новогодних салютов
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Псковской области в новогоднюю ночь не будут проводить организованный запуск салютов и фейерверков. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

В порядке исключения гражданам можно будет запускать фейерверки с 0:00 1 января до 10:00 2 января.

С 2023 года в регионе действует запрет на использование пиротехнических изделий — разрешены только хлопушки и бенгальские огни. За нарушение положен штраф — от 5 тыс. до 25 тыс. руб., добавил губернатор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Псковская область салюты мероприятия Новый год штраф
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00