Общество⁠,
0

В Москве спрогнозировали десятиградусные морозы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы 23 декабря морозная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем столбики термометров покажут около −12 градусов, при этом влажность воздуха составит 69%. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью около 3,6 м/с, порывы могут достигать 8,1 м/с.

Атмосферное давление останется на уровне 754 мм ртутного столба, что может быть ощутимо для метеочувствительных жителей. Несмотря на обилие облаков, осадков в виде снега не ожидается.

До конца дневные температуры будут колебаться в пределах −10 до −14 градусов, а ночи принесут заморозки до −15. Вероятность снега сохраняется, особенно к концу недели. Атмосферное давление будет варьироваться между 749 и 756 мм ртутного столба. Хотя серьезных осадков не прогнозируется, облачное небо станет постоянным спутником.

