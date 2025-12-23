В Москве спрогнозировали десятиградусные морозы
Жителей Москвы 23 декабря морозная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Днем столбики термометров покажут около −12 градусов, при этом влажность воздуха составит 69%. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью около 3,6 м/с, порывы могут достигать 8,1 м/с.
Атмосферное давление останется на уровне 754 мм ртутного столба, что может быть ощутимо для метеочувствительных жителей. Несмотря на обилие облаков, осадков в виде снега не ожидается.
До конца дневные температуры будут колебаться в пределах −10 до −14 градусов, а ночи принесут заморозки до −15. Вероятность снега сохраняется, особенно к концу недели. Атмосферное давление будет варьироваться между 749 и 756 мм ртутного столба. Хотя серьезных осадков не прогнозируется, облачное небо станет постоянным спутником.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»