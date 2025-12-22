На Ставрополье в 102 года умер участник охраны Ялтинской конференции
На Ставрополье на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Зинченко, один из участников охраны исторической Ялтинской конференции 1945 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.
«В Великую Отечественную войну добровольцем ушел на фронт. Служил в 301-й гвардейской Сталинской дивизии пулеметчиком, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом. Получил ранение, после госпиталя удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции союзных держав», — написал Зайцев.
После демобилизации Петр Зинченко вернулся на Ставрополье и всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. В июне 2025 года он отметил свое 102-летие. Глава округа выразил соболезнования родным ветерана, отметив, что за его плечами были и полуголодное детство, и опаленная войной юность.
