 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Ставрополье в 102 года умер участник охраны Ялтинской конференции

На Ставрополье в 102 года умер участник охраны Ялтинской конференции Зинченко
Петр Зинченко
Петр Зинченко (Фото: Андрей Зайцев / VK)

На Ставрополье на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Зинченко, один из участников охраны исторической Ялтинской конференции 1945 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

«В Великую Отечественную войну добровольцем ушел на фронт. Служил в 301-й гвардейской Сталинской дивизии пулеметчиком, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом. Получил ранение, после госпиталя удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции союзных держав», — написал Зайцев.

После демобилизации Петр Зинченко вернулся на Ставрополье и всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. В июне 2025 года он отметил свое 102-летие. Глава округа выразил соболезнования родным ветерана, отметив, что за его плечами были и полуголодное детство, и опаленная войной юность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть Великая Отечественная война ветераны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
ВС отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию Политика, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ Спорт, 21:45
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 21:35
Путин разрешил мексиканской компании выкупить «дочку» Ruhrpumpen Политика, 21:30
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 21:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Борт «Уральских авиалиний» сел в Ашхабаде с выключенным двигателем Общество, 21:17
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
«Первый канал» объявил наставников нового сезона шоу «Голос» Общество, 21:02
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 20:58
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Как развитие ИИ формирует новые требования к контакт-центрам Отрасли, 20:51