На Ставрополье в 102 года умер участник охраны Ялтинской конференции

Петр Зинченко (Фото: Андрей Зайцев / VK)

На Ставрополье на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Зинченко, один из участников охраны исторической Ялтинской конференции 1945 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

«В Великую Отечественную войну добровольцем ушел на фронт. Служил в 301-й гвардейской Сталинской дивизии пулеметчиком, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом. Получил ранение, после госпиталя удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции союзных держав», — написал Зайцев.

После демобилизации Петр Зинченко вернулся на Ставрополье и всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. В июне 2025 года он отметил свое 102-летие. Глава округа выразил соболезнования родным ветерана, отметив, что за его плечами были и полуголодное детство, и опаленная войной юность.