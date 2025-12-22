Бэнкси показал новое граффити

Фото: Leon Neal / Getty Images

Британский уличный художник Бэнкси, скрывающий свою личность, представил новое граффити, нарисованное в районе Бейсуотер на западе Лондона. Фото работы он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Представители творческого сообщества считают, что мурал посвящен проблеме детской бездомности, сообщает Би-би-си.

Пост состоит из двух фотографий. На первой виден рисунок двух мальчиков, нанесенный черной краской на белую стену. Впритык к стене расположена пристройка, поэтому создается ощущение, будто дети лежат на крыше этой пристройки. Дети одеты в теплые шапки и куртки, один из них поднял руку и указывает пальцем наверх.

Вторая фотография снята с дальнего фокуса, она охватывает двухэтажное здание с потертыми белыми стенами, к которому приставлен гараж, рядом стоит мусорный бак с разбросанным вокруг мусором.

Точно такой же мурал был нарисован 19 декабря рядом с башней Centre Point в центре Лондона, источник сообщил Би-би-си, что автором граффити также является Бэнкси, однако сам художник этого не подтверждал.

Как предположил художник Дэниел Ллойд-Морган, говоря о мурале у Centre Point, место было выбрано, чтобы привлечь внимание к проблеме детской бездомности. «Это очень оживленное место. Довольно символично, что люди не останавливаются. Они проходят мимо бездомных и не замечают их, лежащих на улице», — заметил Ллойд-Морган. Поклонник творчества Бэнкси Джейсон Томкинс также заявил, что считает работу «четким высказыванием о бездомности».