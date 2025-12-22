В Москве двух девушек осудили на 10 лет за доведение до суицида своей соседки

В Москве двух девушек осудили за доведение до суицида своей соседки

Анастасия Кизилова и Альбина Воронина (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд Москвы вынес приговор двум девушкам, признанным виновными в доведении до самоубийства их соседки. Анастасия Кизилова приговорена к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, ее сообщница Альбина Воронина — к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как установил суд, осужденные проживали в одной квартире с потерпевшей. На протяжении длительного времени они систематически ее оскорбляли, распространяли клевету, угрожали физической расправой и унижали человеческое достоинство. Свои издевательства девушки снимали на камеру.

В результате психологического давления и травли потерпевшая покончила с собой. Ее доставили в больницу, где девушка скончалась. По данным столичного управления СКР, одна из осужденных также регулярно вымогала у жертвы деньги, общая сумма которых превысила 2,5 млн руб.