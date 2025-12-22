Эксперт Минздрава предупредил об опасных осложнениях гриппа
Грипп может вызывать серьезные осложнения со стороны многих систем организма, однако в большинстве случаев они носят временный характер и проходят после выздоровления. У заболевших из-за интоксикации и высокой температуры может временно ухудшаться зрение. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.
По его словам, вирус гриппа способен поражать дыхательную систему, приводя к пневмонии, бронхиту или отеку легких. Со стороны сердца и сосудов возможны воспаление сердечной мышцы (миокардит) и нарушения ритма. Нервная система может отреагировать энцефалитом, менингитом или полинейропатией, а почки — пиелонефритом и пиелоциститом. Нередко на фоне гриппа обостряются хронические болезни, такие как астма, ХОБЛ, сердечная недостаточность или заболевания печени.
Чуланов подчеркнул, что главная группа риска — это пожилые люди, беременные женщины, дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, нервной и эндокринной систем, болезнями печени и почек. Особенно уязвимы те, кто не прошел вакцинацию.
«Вакцинация не всегда предотвращает инфицирование, но защищает от тяжелых форм и осложнений гриппа», — отметил специалист. Он призвал ответственно относиться к профилактике, напомнив, что лучший способ защитить здоровье — это вовремя привиться и при первых симптомах обратиться к врачу для правильного лечения, чтобы избежать опасных последствий болезни.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»