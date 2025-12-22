Эксперт Минздрава предупредил об опасных осложнениях гриппа

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Грипп может вызывать серьезные осложнения со стороны многих систем организма, однако в большинстве случаев они носят временный характер и проходят после выздоровления. У заболевших из-за интоксикации и высокой температуры может временно ухудшаться зрение. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

По его словам, вирус гриппа способен поражать дыхательную систему, приводя к пневмонии, бронхиту или отеку легких. Со стороны сердца и сосудов возможны воспаление сердечной мышцы (миокардит) и нарушения ритма. Нервная система может отреагировать энцефалитом, менингитом или полинейропатией, а почки — пиелонефритом и пиелоциститом. Нередко на фоне гриппа обостряются хронические болезни, такие как астма, ХОБЛ, сердечная недостаточность или заболевания печени.

Чуланов подчеркнул, что главная группа риска — это пожилые люди, беременные женщины, дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, нервной и эндокринной систем, болезнями печени и почек. Особенно уязвимы те, кто не прошел вакцинацию.

«Вакцинация не всегда предотвращает инфицирование, но защищает от тяжелых форм и осложнений гриппа», — отметил специалист. Он призвал ответственно относиться к профилактике, напомнив, что лучший способ защитить здоровье — это вовремя привиться и при первых симптомах обратиться к врачу для правильного лечения, чтобы избежать опасных последствий болезни.